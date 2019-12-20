"Мираж Синема" на Петроградке не откроется после снятия всех ограничений

Филиал киносети решено закрыть на реконструкцию.

Кинотеатр киносети "Мираж Синема", находящийся на Большом проспекте Петроградской стороны, не откроется снятия всех ограничений по коронавирусу. Как сообщили 21 июля в пресс-службе компании, филиал сети решено закрыть на реконструкцию.

Еще в 1913 году этот кинотеатр стал вторым во всем Петербурге, а в 2001 году возглавил бренд "Мираж Синема". Филиал не решались закрывать из-за постоянного наплыва посетителей, хотя, по признанию руководства, кинотеатр нуждается в существенных изменениях. К работам в здании приступили, как только в России объявили о прекращении кинопоказов в связи с пандемией.

Отмечается, что четыре зала расширятся до семи, в кинотеатре установят новейшее оборудование, экраны и звук. Изменится дизайн кинотеатра, а в холлах появятся рестораны. Четыре кинозала перейдут в категорию VIP, их зрители смогут вызвать официанта и взять к просмотру фильма ресторанную еду. Кроме того, первые ряды кинозалов оснастят лежаками, чтобы посетителям было удобнее смотреть кино.

Открытие кинотеатра запланировано на грядущий декабрь. Цены на билеты руководство обещает оставить прежними.

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Фото: localway.ru