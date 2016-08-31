"Ленфильм" и дизайнер Саша Полярус выпустили коллекцию экосумок

Старые рекламные киноматериалы стали сырьем для производства.

Киностудия "Ленфильм" вместе с дизайнером Сашей Полярус выпустила коллекцию экосумок. Старые рекламные киноматериалы стали сырьем для производства.

По словам дизайнера, каждая сумка уникальна: двух одинаковых моделей нет. Саша Полярус также шьет сумки из отработанных автомобильных и велосипедных камер, ремней безопасности и рекламных плакатов. Они выходят под брендом Polyarus, которому уже 6 лет. Известно, что коллаборация с "Ленфильмом" откроется в сувенирной лавке после того, как возобновится работа киноцентра.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге начнутся испытания нового эко-автобуса с зарядками для телефона в июле.

Фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм".