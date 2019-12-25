В Петербурге начнутся испытания нового эко-автобуса с зарядками для телефона в июле

Автобус был произведен в Республике Беларусь.

В Петербурге скоро начнутся испытания новых пассажирских автобусов, которые прибыли из Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Пассажирэлектротранс".

Автобусы отвечают самому высокому экологичному стандарту Евро-6. Транспортное средство приспособлено для маломобильных граждан. Также в них оборудована климатическая система и есть зарядки для мобильных устройств.

Еще одной отличительной особенностью является мягкая обивка в центре, к которой можно прислоняться во время движения. Салон рассчитан на 98 пассажиров.

В течение полугода автобус будут оценивать технические специалисты, водители и пассажиры. Испытания начнутся во второй половине июля. Пока неизвестно, по какому маршруту будет следовать автобус.

Ранее стало известно, что Петербург получил сотню новых двухсекционных автобусов.

Фото: СПб ГУП "Пассажиравтотранс" / VK