Петербург получил сотню новых двухсекционных автобусов

В понедельник подошла к концу поставка 100 новых двухсекционных автобусов, которые закупил СПб ГУП "Пассажиравтотранс". Все автобусы постепенно будут выведены на маршруты № 7, 24, 74, 93, 127. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Низкопольные автобусы произвели в Минске, все транспортные средства имеют экологический двигатель и приспособлены для маломобильных граждан. В салон поместится 164 пассажира. В салоне есть валидаторы для оплаты банковской картой, зарядки для гаджетов. Все автобусы будут иметь лазурный цвет.
"Пассажиравтотранс" заключил контракты на поставку еще 210 новых автобусов различной вместимости.
Петербург передаст Ленобласти 6 автобусных маршрутов.
Фото: ВК/ СПб ГУП "Пассажиравтотранс"
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