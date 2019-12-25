Петербург получил сотню новых двухсекционных автобусов

Низкопольные автобусы произвели в Минске, все транспортные средства имеют экологический двигатель и приспособлены для маломобильных граждан.

В понедельник подошла к концу поставка 100 новых двухсекционных автобусов, которые закупил СПб ГУП "Пассажиравтотранс". Все автобусы постепенно будут выведены на маршруты № 7, 24, 74, 93, 127. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Низкопольные автобусы произвели в Минске, все транспортные средства имеют экологический двигатель и приспособлены для маломобильных граждан. В салон поместится 164 пассажира. В салоне есть валидаторы для оплаты банковской картой, зарядки для гаджетов. Все автобусы будут иметь лазурный цвет.

"Пассажиравтотранс" заключил контракты на поставку еще 210 новых автобусов различной вместимости.

Петербург передаст Ленобласти 6 автобусных маршрутов.

Фото: ВК/ СПб ГУП "Пассажиравтотранс"