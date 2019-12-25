Петербург передаст Ленобласти 6 автобусных маршрутов

Под сокращение не попали автобусы № 687,К-81, К-468, К-515, К-521, К-530.

Шесть автобусов, курсирующих между Петербургом и Ленинградской областью, продолжат работать под управлением областных перевозчиков. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Под сокращение не попали автобусы № 687,К-81, К-468, К-515, К-521, К-530. Ещё два маршрута совсем исчезли из документов, а значит и с дороги. Это № 99Шк (школьный автобус). Он перестал быть нужным после строительства в Буграх собственной школы. Также еще в 2019 году был отменен маршрут № 467. Его ненужность пояснили ликвидацией разворотного кольца на 54 км реконструированной трассы "Кола". Вместо автобуса 467 появились 13 автобусов № 469, 475, 579, 586, 587.

Соглашение о передаче маршрутов с сохранением удобных для горожан тарифных планов, достигли вице-губернатор Петербурга Максим Соколов и замглавы Ленинградского правительства по строительству Михаил Москвин.

В выходные на городские кладбища пустят дополнительные автобусы.

Фото: Piter.TV