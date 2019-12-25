При этом горожане, которые посещают кладбища должны быть в масках и перчатках.

В среду, 3 июня, стало известно о том, что в выходные на городские кладбища пустят дополнительные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что в Петербурге необходимо усилить наиболее востребованные маршруты дополнительными единицами. При этом горожане, которые посещают кладбища должны быть в масках и перчатках.

Отмечается, что в выходные в Северной столице на маршрут № 90 Демонстрационный проезд — Южное кладбище дополнительно выйдут 45 автобусов.

Ранее мы сообщали о том, что администрация города просит не снимать маски и перчатки на кладбище в праздник Святой Троицы.

Фото:Piter.TV