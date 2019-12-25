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Администрация города просит не снимать маски и перчатки на кладбище в праздник Святой Троицы
Сегодня, 21:49
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smirenny

Администрация города просит не снимать маски и перчатки на кладбище в праздник Святой Троицы

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Не стоит забывать и о социальной дистанции.

В Смольном напомнили, что носить маски и перчатки на кладбищах обязательно. 

В воскресенье, 7 июня, пройдет праздник Святой Троицы. Многие люди посетят могилы своих близких, поэтому администрация города решила напомнить о соблюдении мер безопасности в условиях пандемии. 

Помимо обязательного ношения масок и перчаток, нужно соблюдать социальную дистанцию. По возможности также перенести посещение кладбища на другой день. 

По мнению замдиректора "Специализированной службы Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела" Дмитрия Гапоненко, важно, чтобы эпидемия не развивалась дальше, для этого нужно быть осторожным.

Напомним, что с 1 июня разрешено посещение кладбищ. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, праздник святой троицы святая троица праздник, церковный праздник
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

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