Администрация города просит не снимать маски и перчатки на кладбище в праздник Святой Троицы

Не стоит забывать и о социальной дистанции.

В Смольном напомнили, что носить маски и перчатки на кладбищах обязательно.

В воскресенье, 7 июня, пройдет праздник Святой Троицы. Многие люди посетят могилы своих близких, поэтому администрация города решила напомнить о соблюдении мер безопасности в условиях пандемии.

Помимо обязательного ношения масок и перчаток, нужно соблюдать социальную дистанцию. По возможности также перенести посещение кладбища на другой день.

По мнению замдиректора "Специализированной службы Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела" Дмитрия Гапоненко, важно, чтобы эпидемия не развивалась дальше, для этого нужно быть осторожным.

Напомним, что с 1 июня разрешено посещение кладбищ.

Фото: Piter.TV