Что изменится в жизни россиян с 1 июня

С 1 июня в России вступает в силу ряд нововведений.

Во-первых, государство начнет выплачивать единоразовую выплату в размере 10 тыс. рублей на ребенка, который не достиг 16 лет до июля 2020-го. Всего, согласно подсчётам, данные выплаты могут получить 22 миллиона детей.

Во-вторых, с 14 июня отменится комиссия за переводы денежных средств внутри одного банка на карточку другого региона.

В-третьих, к началу лета должны быть списаны налоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года для предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, которые пострадали в результате пандемии коронавирусной инфекции.

В-четрвертых, ряд "солнечных" регионов объявил о своей готовности возобновить туристический сезон. Пока речь идет только об оздоровительных центрах, которые имеют медицинскую лицензию.

Видео: kremlin.ru