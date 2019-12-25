Губернатор Петербурга обязал всех горожан носить маски с 30 апреля

В Петербурге приняли еще одну меру по борьбе с распространением COVID-19.

С 30 апреля все жители Петербурга обязаны носить медицинские маски в общественных местах. Губернатор города внес изменения в постановление правительства №121. Об этом сообщили в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Документ пока не был опубликован на сайте Смольного.

С четверга горожане обязаны иметь при себе и носить средства индивидуальной защиты в общественных местах (магазинах, аптеках и так далее) и на улицах.

Ранее такую меру приняли в ряде других российских регионов, например, в Свердловской области, Кемеровской области, Владимирской области.

Напомним, режим самоизоляции в Петербурге был продлен до 12 мая.

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