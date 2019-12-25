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Губернатор Петербурга обязал всех горожан носить маски с 30 апреля
Сегодня, 19:08
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Губернатор Петербурга обязал всех горожан носить маски с 30 апреля

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В Петербурге приняли еще одну меру по борьбе с распространением COVID-19.

С 30 апреля все жители Петербурга обязаны носить медицинские маски в общественных местах. Губернатор города внес изменения в постановление правительства №121. Об этом сообщили в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Документ пока не был опубликован на сайте Смольного.

С четверга горожане обязаны иметь при себе и носить средства индивидуальной защиты в общественных местах (магазинах, аптеках и так далее) и на улицах.

Ранее такую меру приняли в ряде других российских регионов, например, в Свердловской области, Кемеровской области, Владимирской области. 

Напомним, режим самоизоляции в Петербурге был продлен до 12 мая

Фото: pixabay.com 

 

Теги: маска, медицинская маска, средства индивидуальной защиты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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