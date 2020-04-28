В Петербурге продлили режим самоизоляции до 12 мая

Ранее сообщалось, что ситуация в Северной столице с коронавирусом остается тяжелой.

Власти Петербурга продлили режим самоизоляции в городе до 12 мая. Такое решение принял губернатор Северной столицы. Об этом он сообщил на своей странице в "ВКонтакте".

По словам Александра Беглова, в борьбе с эпидемией участвуют не только медики, но и предприниматели, студенты, служащие, волонтеры. Губернатор отметил, что спасать жизни может и каждый из нас, оставаясь дома.

Ранее Владимир Путин сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно. Решение о сроках сохранения режима самоизоляции главы регионов принимают самостоятельно, исходя из ситуации с коронавирусом в городе.

Видео: Александр Беглов / VK