Путин поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая

Он допустил, что уровень инфицирования в некоторых регионах может остаться высоким и после прохождения пика.

Президент России Владимир Путин поручил регионам подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая. Он сделал это во время совещания с губернаторами и членами правительства по теме коронавируса.

Глава государства отметил, что в вопросе снятия режима самоизоляции каждому субъекту страны нужно действовать своевременно, соразмерно уровню угрозы.

Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что действия властей в одних регионах могут не подойти другим, так как вирус COVID-19 в каждом субъекте распространяется по-разному. Путин допустил, что уровень инфицирования в некоторых регионах может остаться высоким и после прохождения Россией пика заболеваемости. Поэтому, считает он, одномоментно по всей стране отменять ограничения нельзя.

Ранее Путин рассказал, что в России выросло производство аппаратов ИВЛ, защитных масок и лекарств.

Видео: Совещание Владимира Путина с губернаторами и членами правительства по теме коронавируса