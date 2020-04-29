В Смольном рекомендовали всем петербуржцам носить средства индивидуальной защиты

Подойдут также маски, сделанные самостоятельно.

В Смольном прояснили ситуацию с медицинскими масками. В среду, 29 апреля, появилась информация о том, что всех петербуржцев обяжут носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. Оказалось, это носит рекомендательный характер. Документ был опубликован вечером на сайте администрации города.

Сегодня Александр Беглов подписал ряд изменений в постановление правительства №121. Пункт 3.4 был дополнен рекомендацией носить средства индивидуальной защиты органов дыхания. К ним относятся одноразовые и многоразовые маски, в том числе самодельные, респираторы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцев поразили принты на тканевых масках в онлайн-магазине.

Видео: ВКонтакте / Александр Беглов