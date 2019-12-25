Петербуржцев поразили принты на тканевых масках в онлайн-магазине

Данная маска не является медицинским изделием.

К празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне подготовились и онлайн-магазины. Они запустили тканевые маски с изображением орденов. "Находкой" с нами поделились читатели Piter.TV.

Покупателю предлагаются черные маски с различными изображениями, посвященными Дню Победы. Посетителей Интернет-магазина привлекают не только расхожим товаром, но и скидками в 40%.

Помимо масок также есть другие товары с принтом "Орден Отечественной войны", например, футболки. Отмечается, что маска не является медицинским изделием.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге могут ввести "масочный" режим.

Фото: printbar.ru