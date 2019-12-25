Выяснилось, что машинная стирка предпочтительнее ручной.

Ученые определили, защищают ли тканевые маски от коронавируса. Исследователи проверили защитные качества данного индивидуального изделия после повторного использования в течение нескольких дней. По данным MedicalXpress, работе 2011 года было заявлено, что после стирки в прачечной хлопковые средства защиты сохраняли те же свойства, что и нетканые маски. Тогда медики проверяли изделия на вирусы гриппа, риновирус и сезонные коронавирусы.

В эксперименте приняли участие медицинские работники, которые ежедневно контактировали с большим количеством людей. Оказалось, что ручная стирка не дает эффективного обеззараживания. После нее риск инфицирования был в два раза выше, чем у тех, кто стирал маски в прачечной.

ВО рекомендует стирать маски в режиме машинной стирки. Необходимо использовать порошок и температуру воды на уровне 60 градусов по Цельсию.

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