Врач пояснила, как часто требуется стирать тканевые маски

Тканевые маски также нужно менять каждые четыре часа.

Тканевые маски нужно стирать регулярно, при этом с собой нужно носить несколько таких масок и менять каждые четыре часа. Об этом РИА Новости рассказала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

Тканевая маска должна быть как нижнее белье - ее нужно постоянно стирать. Одной и той же маской нельзя пользоваться больше двух-четырёх часов. Галина Гольцман, инфекционист

Чтобы менять такие маски каждые четыре часа, их с собой должно быть несколько штук. В конце дня все маски нужно выстирать, высушить и погладить утюгом. Все это необходимо, так как между волокнами ткани могут быть бактерии.

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