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Губернатор Петербурга назвал строительство метро самой сложной задачей в этом году
Сегодня, 12:58
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Губернатор Петербурга назвал строительство метро самой сложной задачей в этом году

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Город является учредителем старого "Метростроя" и все оборудование, которое находится у этой компании, является залоговым.

Глава Петербурга Александр Беглов назвал самую сложную задачу в 2022 году. По словам губернатора, тяжелее всего Смольному давалось строительство метро. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Градоначальник признался, что имеющееся оборудование для работ устарело, поэтому пришлось покупать новое. Банки не соглашались давать средства, пока город не вернет долги. Поэтому представители администрации Северной столицы вели длительные переговоры с финансовыми организациями. К решению вопроса подключили федеральный центр, Центробанк. 

Беглов отметил, что строить метро сложно, потому что  город является учредителем старого "Метростроя" и все оборудование, которое находится у этой компании, является залоговым. Его нужно было брать в аренду.  

Ранее на Piter.tv: в наземном транспорте Петербурга подешевеет проезд в январе.

Фото: Pxhere

 

Теги: губернатор петербурга, инфраструктура, метро петербурга, метрострой, строительство метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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