В наземном транспорте Петербурга подешевеет проезд в январе

С января проезд будет дешевле в автобусах, с апреля — в трамваях и троллейбусах при оплате Единой картой петербуржца.

В 2023 году проезд в наземном транспорте Петербурга подешевеет при оплате Единой картой петербуржца. В среду, 28 декабря, подписали соответствующее соглашение, передают в Смольном.

С января проезд будет дешевле в автобусах, с апреля — в трамваях и троллейбусах. Стоимость одной поездки в автобусе будет на 38% меньше, чем по обычному тарифу, а в метро разница составит 33%. По итогам 11 месяцев порядка 95% поездок в петербургском общественном транспорте были оплачены электронными способами.

В 2022 году число держателей Единой карты петербуржца достигло 1 млн 380 тысяч человек. Ожидается, что в ближайшие годы этот показатель возрастёт до 2 млн.

Ранее петербуржцы смогут увидеть звездопад Квадрантиды в ночь на 4 января. Петербуржцы смогут увидеть звездопад Квадрантиды в ночь на 4 января.

Фото: Piter.tv

