Петербуржцы смогут увидеть звездопад Квадрантиды в ночь на 4 января

Пиковая активность планируется в ночь на 4 января. В это время можно будет увидеть до 110 падающих звезд в час.

Петербуржцы смогут увидеть звездопад Квадрантиды, который будет проходить с 28 декабря по 12 января. Об этом пишут "Невские новости".

Пиковая активность планируется в ночь на 4 января. В это время можно будет увидеть до 110 падающих звезд в час. Только при условии темноты и ясного неба. Отмечается, что для наблюдения не требуется никакого специального оборудования.

Метеорный поток Квадрантиды назван в честь созвездия Стенного Квадранта. Радиант, которым называют область вылета метеоров, находится в созвездии Волопас — под ручкой ковша Большой Медведицы.

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