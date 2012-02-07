Ленобласть чествует одаренных школьников и студентов

По итогам 2022 года премию в размере 25 тысяч рублей получили 35 победителей, лауреатов и обладателей гран-при конкурсов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко наградил талантливую молодежь за победы в конкурсах и на олимпиадах. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

По итогам 2022 года премию в размере 25 тысяч рублей получили 35 победителей, лауреатов и обладателей гран-при конкурсов. Ребята проявили себя в олимпиадах по школьным предметам, конкурсах "Песенный звездопад", "Красная площадь", "Молодые дарования России", "Студенческая весна", "Юный журналист", "Золотая нить", в премиях "Мы вместе" и так далее.

Также в этом году стипендиатами губернатора стали 20 одаренных студентов-первокурсников, находящихся в трудной жизненной ситуации, и студент Выборгского филиала РАНХиГС с ограниченными возможностями.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти