С начала пандемии коронавируса в Петербурге заразились 7 тысяч работников медучреждений

Среди них также немедицинские сотрудники, которые работают в больницах.

С начала распространения коронавируса в Петербурге вирусной инфекцией заразилось 7 тысяч сотрудников медицинских учреждения. При этом речь идет не только о медиках, рассказал губернатор города в интервью "РИА Новости".

Среди заболевших также немедицинские работники — бухгалтеры, кадровики, системщики. Они работают как в городских и федеральных учреждениях, так и в частных.

Александр Беглов объяснил цифру "большим охватом тестирования". Сотрудник медучреждений проверяют на коронавирус каждую неделю.

На "Стене памяти" на Малой Садовой сейчас находится 73 портрета медиков, погибших от COVID-19.

Фото: Piter.TV