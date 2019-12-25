С начала пандемии коронавируса в Петербурге заразились 7 тысяч работников медучреждений

С начала распространения коронавируса в Петербурге вирусной инфекцией заразилось 7 тысяч сотрудников медицинских учреждения. При этом речь идет не только о медиках, рассказал губернатор города в интервью "РИА Новости".
Среди заболевших также немедицинские работники — бухгалтеры, кадровики, системщики. Они работают как в городских и федеральных учреждениях, так и в частных.
Александр Беглов объяснил цифру "большим охватом тестирования". Сотрудник медучреждений проверяют на коронавирус каждую неделю.
На "Стене памяти" на Малой Садовой сейчас находится 73 портрета медиков, погибших от COVID-19.
Фото: Piter.TV
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