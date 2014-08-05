Губернатор Петербурга напомнил о внедрении допобразования в школах

В ближайшие годы в городе откроются еще три кванториума.

Губернатор Петербурга напомнил о важности внедрения дополнительного образования в школах. Об этом Александр Беглов вспомнил во время объезда школ в Центральном районе города 20 марта.

Посещая Аничков лицей, градоначальник обратил внимание, что в учебном заведении совмещаются два направления – получение общего школьного и дополнительного образования. Модель совмещения видов образования, реализованная в лицее, реализуется на базе и других на базе общеобразовательных школ в Петербурге, напомнил губернатор.

Среди таких примеров – 9 центров цифрового образования "Инфинити" и первый в городе центр "IT-куб", Академия цифровых технологий и центр "Кванториум". В ближайшие годы в городе откроются еще три таких центра.

Ранее Piter.tv сообщал о том, что Петербург представит программу реконструкции и модернизации школ в центральных районах.

Фото: Piter.tv