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В Петербурге создадут три новых "Кванториума"
Сегодня, 14:34
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге создадут три новых "Кванториума"

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Сейчас детский технопарк работает в Калининском районе на улице Ушинского.

В Северной столице намерены создать три новых детских "Кванториума". Об этом заявил председателя комитета по образованию Александр Ксенофонтов.

Соответствующие детские центры появятся в Василеостровском, Фрунзенском и Кировском районах Петербурга. В настоящий момент "Кванториум" работает в Калининском районе на улице Ушинского. Дети начали в нём заниматься с 1 сентября. 

Напомним, что в "Кванториуме" дети обучаются навыкам и предметным компетенциям через решение реальных кейсов по ключевым проблемам развития науки и техники.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов назвал технопарк "Кванториум" инвестициями в будущее Петербурга.

Фото: pixabay

Теги: беглов, кванториум, образование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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васенкин егор
Сегодня 14:40

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