В Петербурге создадут три новых "Кванториума"

В Северной столице намерены создать три новых детских "Кванториума". Об этом заявил председателя комитета по образованию Александр Ксенофонтов.
Соответствующие детские центры появятся в Василеостровском, Фрунзенском и Кировском районах Петербурга. В настоящий момент "Кванториум" работает в Калининском районе на улице Ушинского. Дети начали в нём заниматься с 1 сентября.
Напомним, что в "Кванториуме" дети обучаются навыкам и предметным компетенциям через решение реальных кейсов по ключевым проблемам развития науки и техники.
Ранее мы сообщали о том, что Беглов назвал технопарк "Кванториум" инвестициями в будущее Петербурга.
Фото: pixabay
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