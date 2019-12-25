Губернатор напомнил о проекте капремонта лицея в центре города.

Петербург представит программу реконструкции и модернизации школ в центральных районах. Об этом в ходе объезда Центрального района рассказал губернатор города Александр Беглов. Градоначальник оценил результат завершившегося капитального ремонта в лицее №211 им. Пьера де Кубертена, который расположен на Гороховой улице. В 2020 году школа отпраздновала 160-летний юбилей.

Беглов обратил внимание, что в то время когда в новых районах города появляются школы с двумя бассейнами и спортзалами, в случае реконструкции "старых" школ это трудно сделать. В связи с этим и будет разработана программа реконструкции школ в центре города.

Средства нужно заложить уже в бюджет 2022 года, добавил губернатор.

Ранее мы сообщали о том, что проект "Твой бюджет в школах" планируют развивать в Петербурге.

Фото: Piter.tv