Школа №197 получила 3 млн рублей на реализацию своей идеи.

Проект "Твой бюджет в школах" планируют развивать в Петербурге. Об этом стало известно в ходе объезда Центрального района губернатором города Александром Бегловым. Он посетил школу № 197 на Фурштатской улице. Градоначальнику напомнили, как в 2019-м году ученики участвовали в конкурсе "Твой бюджет в школах" с проектом по оснащению медицинского класса. Школа получила 3 млн рублей на реализацию своей идеи из бюджета города.

Губернатор отметил, что городские власти намерены развивать проект. Он является примером, когда сами ребята выступают с инициативами, защищают свои проекты и участвуют в развитии школы, добавил глава города.

Ранее мы сообщали о том, что в текущем году планируется отреставрировать фасады "Здания Академии легкой промышленности им. С.М. Кирова", дом входит в список объектов культурного наследия регионального значения.

Фото: Piter.tv