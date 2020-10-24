Здание Академии легкой промышленности на Суворовском будет отреставрировано

На Суворовском проспекте отреставрируют здание Академии легкой промышленности

В текущем году планируется отреставрировать фасады "Здания Академии легкой промышленности им. С.М. Кирова", дом входит в список объектов культурного наследия регионального значения, сообщили в Смольном.

Губернатор Александр Беглов отметил, что Петербург знаменит на весь мир творениями великих архитекторов, в том числе Росси, Растрелли, Трезини и других.

В более позднее время строились дома, архитектура которых достойна уважительного внимания. Здание на Суворовском — одно из них. Александр Беглов

На фасаде замечают многочисленные дефекты: осыпаются элементы, многие из них утрачены, сколы камня, трещины и деструкции. Подрядчика пока не определили.

Отметим, что в годы войны в здании был расположен эвакуационный госпиталь. В середине 1950-х здание было восстановлено после пожара, там вновь разместили Центральный научно-исследовательский институт имени Крылова.

Ранее мы писали, что фасады дома Утина в Адмиралтейском районе будут отреставрированы.

Фото: Смольный