Здание Академии легкой промышленности на Суворовском будет отреставрировано

В текущем году планируется отреставрировать фасады "Здания Академии легкой промышленности им. С.М. Кирова", дом входит в список объектов культурного наследия регионального значения, сообщили в Смольном.
Губернатор Александр Беглов отметил, что Петербург знаменит на весь мир творениями великих архитекторов, в том числе Росси, Растрелли, Трезини и других.
В более позднее время строились дома, архитектура которых достойна уважительного внимания. Здание на Суворовском — одно из них.
Александр Беглов
На фасаде замечают многочисленные дефекты: осыпаются элементы, многие из них утрачены, сколы камня, трещины и деструкции. Подрядчика пока не определили.
Отметим, что в годы войны в здании был расположен эвакуационный госпиталь. В середине 1950-х здание было восстановлено после пожара, там вновь разместили Центральный научно-исследовательский институт имени Крылова.
Ранее мы писали, что фасады дома Утина в Адмиралтейском районе будут отреставрированы.
Фото: Смольный
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