Губернатор Петербурга ревакцинировался от коронавируса

Беглов заявил, что в Северной столице число желающих привиться резко снизилось.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов прошел повторную вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города сегодня, 6 февраля.

Губернатор призвал жителей региона, которые прививались или переболели ковидом более полугода назад, посетить пункты вакцинации. По словам Беглова, в Северной столице снизилось число желающих привиться. Так, раньше за сутки вакцинацию проходили около 40 тыс. человек, а теперь лишь 9-11 тыс.

В Смольном напомнили, что в Петербурге работают 190 пунктов, где можно сделать прививку от инфекции. В 87 медкабинетах вводят препарат от коронавируса подросткам. Напомним, с 7 февраля воспитанников Санкт-Петербургского суворовского военного училища будут вакцинировать.

Ранее на Piter.tv: детей младше 6 лет могут вакцинировать от COVID-19 назальным препаратом.

Фото: Piter.tv