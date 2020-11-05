Александр Бурков рассказал о возможных кадровых изменениях.

Губернатор Омской области заявил об увольнениях из-за скандала со скорыми. Об этом рассказали местные журналисты из издания "Город55". Александр Бурков отметил, что лишение должности может грозить главе Минздрава по региону Ирине Солдатовой. Ранее представители бригад скорой помощи доставили пациентов к зданию профильного ведомства из-за того, что стационары города оказались переполнены, а больных отказывались принимать из-за нехватки мест.

Глава региона отметил, что произошедшее следует расценивать как преступную халатность. Кадровые решение могут коснуться не только главы Минздрава, но и других сотрудников ведомства. Об этом чиновники задумаются по результатам проверки. Бурков заметил, что ситуация с машинами скорой помощи является свидетельством системного сбоя системы здравоохранения в сфере взаимодействия между стационарами и скорых.

Напомним, что днем 28 октября в Омске машины скорой помощи, в которых находились пациенты с подозрением на коронавирус, приехали к региональному Минздраву. Таким образом медики выразили свое недовольство отказом больниц принимать пациентов. Позже пациентов смогли госпитализировать в больницу скорой медпомощи под номером два. На фоне скандала временно от должности была отстранена заместитель министра Минздрава по региону Анастасия Малова.

Песков прокомментировал инцидент с машинами скорой помощи в Омске.

Видео: YouTube / Россия 24