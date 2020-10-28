В Омске больных COVID-19 из-за нехватки коек привезли к зданию Минздрава

По факту произошедшего ведется служебная проверка.

В Омске больных COVID-19 из-за нехватки коек бригады скорой помощи привезли к зданию местного Минздрава. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Чиновники отметили, что на данный момент инфицированных пациентов все-таки госпитализировали. Они размещены в стационаре больницы скорой медицинской помощи №2. По факту произошедшего ведется служебное расследование.

Напомним, что вечером 27 октября две машины скорой помощи подъехали к зданию Минздрава. Они привлекли к себе внимание за счет включенной сигнализации. Медики сделали заявление о том, что не могут поместить пациентов в стационар из-за того, что учреждение переполнено. В частности, бригада не могла определить место для пожилой местной жительницы с 80% поражения легких. Женщину возили по всему городу, но все госпитали отказывались принимать новую пациентку.

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