Песков прокомментировал инцидент с машинами скорой помощи в Омске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент со скорыми в Омске. Напомним, в там несколько часов не могли госпитализировать пациента с подозрением на COVID-19.
Официальный представитель Кремля назвал данную ситуацию непозволительной. Он подчеркнул, что до подобного доходить не должно.
Нужна оперативная реакция прежде всего руководителя регионов.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Он считает, что на фоне увеличившегося количества случаев заражения коронавирусом медицинская система может давать сбои. Однако их количество нужно свести к минимуму, отметил, чиновник.
Песков заявил, что выстроенная в сфере здравоохранения система работы позволяет России чувствовать себя увереннее, чем в предыдущие месяцы.
Ранее в Евросоюзе предложили ввести общую систему тестирования на COVID-19.
Фото: pixabay.com
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