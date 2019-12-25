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Песков прокомментировал инцидент с машинами скорой помощи в Омске
Сегодня, 13:59
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matveyvn

Песков прокомментировал инцидент с машинами скорой помощи в Омске

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Он подчеркнул, что до подобного доходить не должно. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент со скорыми в Омске. Напомним, в там несколько часов не могли госпитализировать пациента с подозрением на COVID-19. 

Официальный представитель Кремля назвал данную ситуацию непозволительной. Он подчеркнул, что до подобного доходить не должно. 

Нужна оперативная реакция прежде всего руководителя регионов.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он считает, что на фоне увеличившегося количества случаев заражения коронавирусом медицинская система может давать сбои. Однако их количество нужно свести к минимуму, отметил, чиновник. 

Песков заявил, что выстроенная в сфере здравоохранения система работы позволяет России чувствовать себя увереннее, чем в предыдущие месяцы. 

Ранее в Евросоюзе предложили ввести общую систему тестирования на COVID-19.

Фото: pixabay.com 

Теги: омск, песков, скорая помощь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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