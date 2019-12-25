Песков прокомментировал инцидент с машинами скорой помощи в Омске

Он подчеркнул, что до подобного доходить не должно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент со скорыми в Омске. Напомним, в там несколько часов не могли госпитализировать пациента с подозрением на COVID-19.

Официальный представитель Кремля назвал данную ситуацию непозволительной. Он подчеркнул, что до подобного доходить не должно.

Нужна оперативная реакция прежде всего руководителя регионов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он считает, что на фоне увеличившегося количества случаев заражения коронавирусом медицинская система может давать сбои. Однако их количество нужно свести к минимуму, отметил, чиновник.

Песков заявил, что выстроенная в сфере здравоохранения система работы позволяет России чувствовать себя увереннее, чем в предыдущие месяцы.

Ранее в Евросоюзе предложили ввести общую систему тестирования на COVID-19.

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