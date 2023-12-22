Губернатор Оклахомы готов отправить нацгвардию в Техас

Кевин Ститт объяснил, что постановление администрации Джо Байдена не имеет смысла.

Губернатор штата Оклахома отправит национальную гвардию в Техас из-за ситуации, производящей на государственной границе с Мексикой. Соответствующее заявление в эфире американского телеканала Fox News сделал Кевин Ститт. Ранее возможность помочь коллегам из Техаса не исключил и губернатор Рон Десантис.

Абсолютно точно <...> я уже поговорил со своим генералом Томасом Мансино <...> мы будем на связи с губернатором Грегом Эбботтом. Кевин Ститт, глава Оклахомы

Офис Байдена раскритиковал действия губернатора Техаса по защите границы.

Фото и видео: YouTube / FOX News