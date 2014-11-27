Губернатор Марченко: ПВО работает в Одесской области

Украинские СМИ рассказали о работе ПВО также в Хмельницкой области.

Губернатор Одесской области Максим Марченко рассказал о том, что на территории работают местные противовоздушный системы обороны. Ранее украинские журналисты из "Телевизионной службы новостей" говорили об аналогичной ситуации в Хмельницкой области.

Прошу находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги. Максим Марченко, глава региона

Напомним, что российский лидер Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности от 10 октября сообщил о том, что утром в понедельник был нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием по объектам критически важной украинской инфраструктуры. По словам политика, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС. Также Киевский режим попытался подорвать газопровод "Турецкий поток".

Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28н.

Фото и видео: Telegram / Максим Марченко/ Одеська ОДА (ОВА)