Губернатор Марченко: ПВО работает в Одесской области

Губернатор Одесской области Максим Марченко рассказал о том, что на территории работают местные противовоздушный системы обороны. Ранее украинские журналисты из "Телевизионной службы новостей" говорили об аналогичной ситуации в Хмельницкой области.
Прошу находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.
Максим Марченко, глава региона
Напомним, что российский лидер Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности от 10 октября сообщил о том, что утром в понедельник был нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием по объектам критически важной украинской инфраструктуры. По словам политика, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС. Также Киевский режим попытался подорвать газопровод "Турецкий поток".
Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28н.
Фото и видео: Telegram / Максим Марченко/ Одеська ОДА (ОВА)
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