Губернатор Ленобласти прокомментировал перенос порта из столицы в регион

Журналисты спросили Александра Дрозденко о проекте переноса морского порта в Усть-Лугу и Приморск.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступая перед журналистами на Петербургском международном экономическом форуме, ответил на вопросы о проекте переносе в область Санкт-Петербургского порта.

По словам губернатора, такой перенос Большого морского порта дал бы больше возможностей и мощностей. Усть-Луга и Приморск - растущие площадки со значительным объемом резервов.

Тем не менее, вопрос остаётся очень сложным и комплексным, на стыке экономики и политики, заявил глава региона. В данный момент проект находится, образно говоря, на этапе ТЭО - технико-экономического обоснования, и целесообразность создания кампании по переносу порта является предметом сбора и анализа предварительной информации.

Совладелец "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев предложил проект редевелопмента Большого морского порта Санкт-Петербург и перенос всех портовых мощностей в Усть-Лугу. На освободившейся территории предполагается строительство 4,8 млн кв. м жилья, коммерческих помещений и объектов социальной инфраструктуры и культуры. Владельцев активов на территории порта об этой инициативе никто не спрашивал.

