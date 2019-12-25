Губернатор Ленобласти обратился к депутатам ЗакСа на последнем заседании шестого созыва

Александр Дрозденко отметил профессионализм депутатов областного ЗакСа на последнем собрании парламентариев.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил последнее заседание Законодательного собрания региона. В своей речи, обращенной к народным избранникам шестого созыва глава региона отметил успешное сотрудничество правительства и парламента области и двойственность этого процесса - внешнюю безмятежность и простоту и кулуарную напряженность в поиске подходящих решений.

При этом губернатор уточнил, что общим признаком для работы правительства и парламента была ориентированность на результат и достижение этого результата.

Выборы депутатов ЗакСа Ленобласти назначены на 19 сентября, об особенностях осенних выборов рассказал председатель Избирательной комиссии Ленобласти Михаил Лебединский.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области