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Губернатор Ленобласти обратился к депутатам ЗакСа на последнем заседании шестого созыва
Сегодня, 11:49
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Губернатор Ленобласти обратился к депутатам ЗакСа на последнем заседании шестого созыва

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Александр Дрозденко отметил профессионализм депутатов областного ЗакСа на последнем собрании парламентариев.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил последнее заседание Законодательного собрания региона. В своей речи, обращенной к народным избранникам шестого созыва глава региона отметил успешное сотрудничество правительства и парламента области и двойственность этого процесса - внешнюю безмятежность и простоту и кулуарную напряженность в поиске подходящих решений. 

При этом губернатор уточнил, что общим признаком для работы правительства и парламента была ориентированность на результат и достижение этого результата. 

Выборы депутатов ЗакСа Ленобласти назначены на 19 сентября, об особенностях осенних выборов рассказал председатель Избирательной комиссии Ленобласти Михаил Лебединский. 

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области 

Теги: александр дрозденко, выборы 2021, губернатор, закс ленобласти, прощальная речь, шестой созыв
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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