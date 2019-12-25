Выдвижение кандидатов в Законодательное собрание Ленобласти начнется 22 июня

Председатель Избиркома Ленобласти рассказал о грядущих выборах.

Председатель Избирательной комиссии Ленобласти Михаил Лебединский 21 июня провел онлайн-пресс-конференцию, на которой рассказал о подготовке к выборам на территории региона и основных этапах грядущей избирательной кампании. Глава региональной избирательной комиссии еще раз назвал даты федеральных и региональных парламентских выборов, которые пройдут 17, 18 и 19 сентября, и уточнил, что выбирать депутатов Госдумы и депутатов областного парламента будут по пропорционально-мажоритарной избирательной системе: 225 депутатов Госдумы - по федеральному избирательному округу, 225 - по одномандатным избирательным округам. Соответственно, из областных парламентариев 25 избираются по общеобластному избирательному округу, а 25 - по одномандатным избирательным округам.

Для выборов депутатов ГосДумы в Ленобласти организованы три одномандатных округа:

Этап выдвижения кандидатов начинается 22 июня, и из 32 политических партий, допущенных до участия в выборах, 14 могут обойтись без сбора подписей избирателей; 5 региональных отделений этих партий на выборах в Законодательное собрание также могут не собирать подписи избирателей.

Выдвижение кандидатов в Госдуму осуществляется до 12 июля, на выборах депутатов областного парламента – до 26 июля. Предвыборная агитация в СМИ по закону начнется 21 августа и закончится 17 сентября. Для проверки части подписей будет задействован специальный программно-технический комплекс с обучаемыми нейросетевыми моделями и интеллектуальными алгоритмами.

В Ленобласти действуют 993 участковых избирательных комиссии, и к ним добавятся еще 20 временных – на предприятиях, в больницах, воинских частях. Активно будет применяться механизм "Мобильный избиратель", благодаря которому любой гражданин сможет подать заявление и проголосовать на удобном для него участке. На всех избирательных участках будут осуществляться меры санитарно-эпидемиологической безопасности и на всех участках, кроме временных, будут установлены средства видеонаблюдения.

Ранее Владимир Путин призвал открыто провести грядущую избирательную кампанию.

Фото: Избирательная комиссия Ленинградской области