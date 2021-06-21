Путин призвал открыто провести грядущую избирательную кампанию

По его словам, ни у кого не должно возникнуть сомнений в легитимности выборов.

Президент России Владимир Путин заявил, что выборы в Госдумe необходимо провести прозрачно, чтобы не было сомнений в их легитимности. Об этом он сказал в ходе встречи с депутатами Государственной Думы VII созыва.

По словам главы государства, важно учесть тот момент, чтобы следующий состав Госдумы объективно отражал выбор жителей РФ.

Наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, парламентские выборы в России состоятся 19 сентября текущего года. Новый состав будет избран на пять лет. Голосование будет длиться несколько дней –с 17 по 19 сентября.

Ранее Путин подписал закон о запрете на участие в выборах любых уровней для людей, причастных к деятельности экстремистских организаций. Согласно документу, руководители и учредители организаций, признанных террористическими и экстремистскими на территории России, не могут избираться в течение пяти лет со дня признания их таковыми, а причастные к таким организациям не смогут избираться в течение трех лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации сообществ.

Видео: kremlin.ru

