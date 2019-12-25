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Выборы депутатов ЗАКСа Ленобласти назначили на 19 сентября
Сегодня, 11:43
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Выборы депутатов ЗАКСа Ленобласти назначили на 19 сентября

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Депутаты ЗАКСа шестого созыва проголосовали за дату следующих выборов единогласно.

18 июня состоялось внеочередное заседание ЗАКСа Ленобласти, поводом для которого стал подписанный президентом указ о проведении выборов в Государственную Думу 19 сентября 2021 года. Собравшиеся в Доме правительства Ленинградской области парламентарии голосовали за проведение выборов депутатов областного Законодательного собрания нового созыва. 

Единогласным решением парламентарии также назначили дату выборов в ЗАКС седьмого созыва на 19 сентября. Других вопросов в повестке дня не оказалось. 

Ранее депутата петербургского ЗАКСа Максима Резника задержали после обыска. Это произошло вслед за объявлением даты выборов в петербургское Законодательное собрание, в которых депутат планировал принять участие. 

Фото: Pixabay

Теги: 19 сентября, выборы 2021, единогласное решение, закс ленобласти, резник
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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