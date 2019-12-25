Выборы депутатов ЗАКСа Ленобласти назначили на 19 сентября

Депутаты ЗАКСа шестого созыва проголосовали за дату следующих выборов единогласно.

18 июня состоялось внеочередное заседание ЗАКСа Ленобласти, поводом для которого стал подписанный президентом указ о проведении выборов в Государственную Думу 19 сентября 2021 года. Собравшиеся в Доме правительства Ленинградской области парламентарии голосовали за проведение выборов депутатов областного Законодательного собрания нового созыва.

Единогласным решением парламентарии также назначили дату выборов в ЗАКС седьмого созыва на 19 сентября. Других вопросов в повестке дня не оказалось.

Ранее депутата петербургского ЗАКСа Максима Резника задержали после обыска. Это произошло вслед за объявлением даты выборов в петербургское Законодательное собрание, в которых депутат планировал принять участие.

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