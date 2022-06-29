Губернатор Курской области сообщил о сбитом украинском БПЛА восточнее Курска

Роман Старовойт отметил, что на месте происшествия работают спецслужбы и военные.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитом украинском беспилотнике. По информации от чиновника, по предварительным сведениям, никто не пострадал. Дрон также не нанес никакого материального ущерба в российском регионе. Известно, что инцидент зафиксирован восточнее города Курска в 22:17 вечера 28 июня.

Прошу сохранять спокойствие. Роман Старовойт, глава Курской области

Губернатор подчеркнул, что на месте происшествия работали российские военнослужащие, а также представители спецслужб. Подразделения Вооруженных сил России в регионе находятся на усиленном дежурстве. Напомним, что город Курск находится на расстоянии приблизительно 150 километров от государственной границы с Украиной. С начала специальной военной операции приграничные территории региона, а также контрольно-пропускные пункты неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Средства противовоздушной обороны несколько раз сбивали дроны противника.

Губернатор Курской области сообщил об обстреле пропускного пункта со стороны Украины.

Видео: Telegram / Курский Бомондъ, Mash

