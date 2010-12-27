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Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины
Сегодня, 12:56
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lesjasap

Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины

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Политик призывает украинских коллег учить историю и не озвучивать "нелепицу".

Губернатор Краснодарского Края прокомментировал слова о возможном "возвращении" Кубани Украине. Вениамин Кондратьев посоветовал депутатам сначала спросить мнение у коренных жителей.  Об этом сообщили в РБК.

Глава региона пригласил украинских политиков на лекцию в местный государственный университет. Он объяснил, что там им "профессионально прочитают курс по истории создания Кубани и Кубанского казачьего войска".

Кондратьев выразил надежду, что после этого Украина больше не будет озвучивать "нелепые инициативы".

Ранее Piter.tv писал о том, что бывший игрок "Зенита" Ионов перепутал Париж с Петербургом.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: вениамин кондратьев, краснодарский край, кубань, украина
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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