Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины

Политик призывает украинских коллег учить историю и не озвучивать "нелепицу".

Губернатор Краснодарского Края прокомментировал слова о возможном "возвращении" Кубани Украине. Вениамин Кондратьев посоветовал депутатам сначала спросить мнение у коренных жителей. Об этом сообщили в РБК.

Глава региона пригласил украинских политиков на лекцию в местный государственный университет. Он объяснил, что там им "профессионально прочитают курс по истории создания Кубани и Кубанского казачьего войска".

Кондратьев выразил надежду, что после этого Украина больше не будет озвучивать "нелепые инициативы".

Ранее Piter.tv писал о том, что бывший игрок "Зенита" Ионов перепутал Париж с Петербургом.

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