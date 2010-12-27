Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины

Губернатор Краснодарского Края прокомментировал слова о возможном "возвращении" Кубани Украине. Вениамин Кондратьев посоветовал депутатам сначала спросить мнение у коренных жителей. Об этом сообщили в РБК.
Глава региона пригласил украинских политиков на лекцию в местный государственный университет. Он объяснил, что там им "профессионально прочитают курс по истории создания Кубани и Кубанского казачьего войска".
Кондратьев выразил надежду, что после этого Украина больше не будет озвучивать "нелепые инициативы".
Ранее Piter.tv писал о том, что бывший игрок "Зенита" Ионов перепутал Париж с Петербургом.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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