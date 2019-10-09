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Бывший игрок "Зенита" Ионов перепутал Париж с Петербургом

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Алексею Ионову устроили блиц-опрос, чтобы проверить, насколько хорошо он помнит виды Петербурга.

Бывшему игроку "Зенита" Алексею Ионову устроили блиц-опрос, чтобы проверить, насколько хорошо он помнит виды Петербурга. Футболист уже восемь лет не живет в городе на Неве. Видео выложили на странице Евро-2020 в Петербурге в социальной сети "ВКонтакте".

В целом Алексей справился с заданием, ошибившись лишь один раз. Он перепутал Париж с Петербургом. На фотографии было показано место, очень похожее на "Пять углов".

Ионов является воспитанником "Зенита". За команду он играл с 2007 по 2011 годы. Потом он входил в состав команд "Кубань", "Динамо", "Анжи", ЦСКА. С 2017 года футболист выступает за "Ростов".

Ранее воспитанник "Зенита" рассказал о предложении уступить в договорном матче за 500 тыс. рублей.

Видео: ВК/ ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Теги: алексей ионов, евро 2020, зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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