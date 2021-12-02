Губернатор Калифорнии не видит необходимости в новом локдауне

Гэвин Ньюсом призвал население штата быстрее вакцинироваться.

Губернатор Калифорнии заявил, что не видит необходимости в новом локдауне. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на пресс-конференции, организованной в онлайн-формате. Гэвин Ньюсом прокомментировал журналистам данные о том, что на территории города Сан-Франциско медиками был выявлен первый на территории США случай инфицирования новым штаммом "омикрон". Вирус завез в страну пациент, который прибыл 22 ноября из ЮАР.

Я бы не хотел введения нового локдауна. Необходимости его в ближайшем будущем я пока не вижу. Гэвин Ньюсом, глава штата Калифорния

Ньюсом надеется на то, что массовая вакцинация населения, а также соблюдение санитарных мер позволят США избежать столь жестких шагов. Известно, что положительный ПЦР-тест врачи подтвердили пациенту с "омикрон"-штаммом 29 ноября, хотя зараженный вернулся в страну еще 22 числа. Сейчас он изолирован, никто из контактирующих с ним людей не заболел.

Напомним, что Калифорния является крупнейшей по численности населения штатом США, в котором находятся несколько городов-миллионников.

Фото и видео: YouTube / California Governor Gavin Newsom



