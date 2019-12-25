Балбак Тулобаев призвал протестующих не ехать в столицу.

Губернатор Иссык-Кульской области Киргизии сообщил о своей отставке. Об этом политик написал на собственной странице в Facebook. Балбак Тулобаев заявил, что уходит с должности по собственному желанию на фоне протестов.

Спасибо. Не имею морального права Балбак Тулобаев, губернатор Иссык-Кульской области

Напомним, что ранее Тулобаев вышел с речью к митингующим жителям в городе Каракол. Он попросил их не ехать с протестами в столицу. По словам главы региона, он несет ответственность за жизнь каждого из активистов и поэтому обязан запретить им покидать область. Он пообещал подать в отставку, хотя демонстранты просили его остаться на посту. Напомним, что чиновник назначен губернатором в июле 2020 года.

В результате беспорядков в Киргизии пострадали 590 человек, есть погибший.

Фото: Pixabay.com