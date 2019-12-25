В результате беспорядков в Киргизии пострадали 590 человек, есть погибший

В результате беспорядков в Киргизии пострадали 590 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава республики. На данный момент известно, что 150 протестующий были госпитализированы после протестов, вспыхнувших в столице накануне вечером.
Один пациент умер
заявление Минздрава Киргизии
Чиновники рассказали, что раненых и травмированных граждан разместили в Национальном хирургическом госпитале, Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, а также в больнице под номером один в Бишкеке, а также Чуйской областной больнице.
Опубликовано видео горящего Белого дома в Бишкеке.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все