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В результате беспорядков в Киргизии пострадали 590 человек, есть погибший
Сегодня, 7:47
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lesjasap

В результате беспорядков в Киргизии пострадали 590 человек, есть погибший

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Минздрав республики раскрыл данные о пострадавших в ходе беспорядков.

В результате беспорядков в Киргизии пострадали 590 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава республики. На данный момент известно, что 150 протестующий были госпитализированы после протестов, вспыхнувших в столице накануне вечером.

Один пациент умер

заявление Минздрава Киргизии

Чиновники рассказали, что раненых и травмированных граждан разместили в Национальном хирургическом госпитале, Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, а также в больнице под номером один в Бишкеке, а также Чуйской областной больнице.

Опубликовано видео горящего Белого дома в Бишкеке.

Теги: беспорядки, киргизия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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