  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:37
114
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Губернатор Гамалий сообщил о двух взрывах в Хмельницкой области Украины

0 0

Аналогичная ситуация фиксируется в Днепропетровской области Украины.

 В Днепропетровской области Украины и в города Хмельницком прозвучали взрывы. Об этом рассказали местные журналисты и очевидцы событий. В социальных сетях распространились видеозаписи с произошедшим. Глава обастной военной администрации Хмельницкой области Серей Гамалий в собственном Telegram-канал подтвердил информацию. Он сообщил, что противники  попытались нанести удар по инфорастурктуре. Спустя одну минуту после своего поста украинский чиновник разместил в TГ-канале новую запись о повторном хлопке, который зафиксирован на территории столицы региона. Власти призвали граждан спрятаться в укрытиях.

В Ярославской области произошел взрыв на газопроводе.

Фото и  видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: взрыв, днепропетровская область, хмельницкая область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии