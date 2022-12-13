Губернатор Гамалий сообщил о двух взрывах в Хмельницкой области Украины

Аналогичная ситуация фиксируется в Днепропетровской области Украины.

В Днепропетровской области Украины и в города Хмельницком прозвучали взрывы. Об этом рассказали местные журналисты и очевидцы событий. В социальных сетях распространились видеозаписи с произошедшим. Глава обастной военной администрации Хмельницкой области Серей Гамалий в собственном Telegram-канал подтвердил информацию. Он сообщил, что противники попытались нанести удар по инфорастурктуре. Спустя одну минуту после своего поста украинский чиновник разместил в TГ-канале новую запись о повторном хлопке, который зафиксирован на территории столицы региона. Власти призвали граждан спрятаться в укрытиях.

В Ярославской области произошел взрыв на газопроводе.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ