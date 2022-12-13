В результате инцидента никто не пострадал.

В Ярославской области произошел взрыв на газопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошел 13 февраля в Мышкинском муниципальном районе. В ведомство поступила информация о возгорании газопровода. Позже стало известно, что произошел разрыв газопровода диаметром примерно один метр.

К моменту приезда пожарных огонь погас. В результате инцидента никто не пострадал. Также сообщается, что угрозе окружающей среде нет.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске загорелся склад на площади шесть тысяч квадратных метров.

Видео: Telegram / РИА Новости