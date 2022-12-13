Губернатор Дюмин: пострадавшим при атаке беспилотника под Тулой выплатят по 100 тыс. руб

Алексей Дюмин провел совещание по поводу восстановления домов в регионе.

Пострадавшие при взрыве беспилотника в Киреевске Тульской области получат по 100 тысяч рублей. Об этом в ходе выступления на оперативном совещании местных властей по вопросу ликвидации последствий инцидента сообщил губернатор Алексей Дюмин. Чиновники назначили компенсационные выплаты местному населению, которое было ранено в ходе атаки дрона противника.

Губернатор поручил оказать пострадавшим жителям всю необходимую помощь. Те, кто лишился своего жилья, получат сертификат на приобретение нового… Нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до одного миллиона рублей. администрация региона

Глава российского субъекта поручил коллегам из правительства в кратчайшие сроки провести обследование повреждённых жилых помещений, а также определить целесообразность и возможность восстановления домов. В случае такой необходимости людям предоставят место в пунктах временного размещения. Алексей Дюмин дал поручение рабочей группе под руководством исполняющего обязанности главы администрации Киреевского района Инны Калугиной восстановить остекленение многоквартирных зданий в скорейшие сроки.

Под Тулой упал беспилотник с боеприпасом, есть пострадавшие.

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