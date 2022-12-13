Под Тулой упал беспилотник с боеприпасом, есть пострадавшие

Были повреждены три многоквартирных дома и четыре хозпостройки.

В Тульской области произошла диверсия. В Киреевске упал беспилотник с боеприпасом. Об этом сообщили в ТАСС.

Днем 26 марта в 15:19 произошел взрыв. В результате случившегося пострадали два человека. Они получили осколочные ранения. Сейчас потерпевшие находятся в больнице.

Кроме того, были повреждены три многоквартирных дома и четыре хозпостройки.

Жителей Тульской области проинформировал о случившемся губернатор Алексей Дюмин. На месте ЧП работают экстренные службы. Организовано оцепление. В Киреевск уже выехали руководители правоохранительных органов.

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Фото, видео: Телеграм / Shot