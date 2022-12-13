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Под Тулой упал беспилотник с боеприпасом, есть пострадавшие

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Были повреждены три многоквартирных дома и четыре хозпостройки.

В Тульской области произошла диверсия. В Киреевске упал беспилотник с боеприпасом. Об этом сообщили в ТАСС.

Днем 26 марта в 15:19 произошел взрыв. В результате случившегося пострадали два человека. Они получили осколочные ранения. Сейчас потерпевшие находятся в больнице.

Кроме того, были повреждены три многоквартирных дома и четыре хозпостройки.

Жителей  Тульской области  проинформировал о случившемся губернатор Алексей Дюмин. На месте ЧП работают экстренные службы. Организовано оцепление. В Киреевск уже выехали руководители правоохранительных органов.

Ранее на Piter.tv: российские военные уничтожили в ДНР польскую САУ Krab.

Фото, видео: Телеграм / Shot

 

Теги: диверсия, тула, упал беспилотник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Криминальные происшествия, Картина дня,

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