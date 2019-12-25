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Беглов сфотографировался с бутафорским мечом и превратился в мем
Сегодня, 14:27
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IRINA_CHALKINA

Беглов сфотографировался с бутафорским мечом и превратился в мем

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Градоначальник Северной столицы побывал в молодежном клубе "Калининский" в ходе объезда района.

В среду, 5 августа, стало известно о том, что губернатор Александр Беглов сфотографировался с бутафорским мечом и превратился в мем. Редакция Piter.TV публикует свои версии забавных картинок. 

Известно, что градоначальник сфотографировался с бутафорским мечом в ходе объезда района в молодежном клубе "Калининский". 

Также редакция Piter.TV пошутила над недавними сообщениями о том, что в петербургское метро  снова перестали пускать без масок. С такой ситуацией сегодня столкнулись пассажиры на станциях "Электросила", "Приморская" и "Черная речка", "Улица Дыбенко". 

Ранее мы сообщали о том, что Беглов выпил сока в баре, который может закрыться из-за закона о "наливайках".

Фото: Piter.TV / Евгений Рыбкин 

Теги: беглов, беглов мем
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Статьи,

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