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Беглов выпил сока в баре, который может закрыться из-за закона о "наливайках"
Сегодня, 14:05
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nadezhda_sib

Беглов выпил сока в баре, который может закрыться из-за закона о "наливайках"

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Градоначальник отметил, что нужно объяснить, чем нормальные заведения отличаются от "наливаек".

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил небольшой бар в Петербурге, который может закрыться из-за нового закона. Градоначальник пригласил предпринимателей на рабочую встречу в Смольный. Об этом рассказал Telegram-канал "Пул78". 

Заведение Кирилла Тычука из "Союза независимых рестораторов" занимает площадь 23 кв.метров. Мужчина отметил, что стоит различать "наливайки" и цивилизованные заведения. 

Вы должны подготовить свои предложения, объяснить, чем вы от них отличаетесь, потому что "наливайки" - это действительно проблема в спальных районах, жители города жалуются.

сказал Беглов. 

Отмечается, что губернатору заведение понравилось, он выпил там сока. 

Напомним, в 1 января 2021 года розничная продажа алкогольной продукции в ресторанах, барах, кафе и буфетах, которые расположены в многоквартирных жилых домах, будет разрешена, если площадь заведения составляет не менее 50 кв.метров. Александр Беглов подписал законопроект, после чего заявил о том, что с ним "поспешили". 

По оценкам экспертам, новый закон может привести к закрытию 12% петербургских заведений общепита. Около 7 тыс. человек могут потерять работу. 

Фото: "Пул78" / Telegram 

Теги: бар, наливайка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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