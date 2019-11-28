Беглов выпил сока в баре, который может закрыться из-за закона о "наливайках"

Градоначальник отметил, что нужно объяснить, чем нормальные заведения отличаются от "наливаек".

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил небольшой бар в Петербурге, который может закрыться из-за нового закона. Градоначальник пригласил предпринимателей на рабочую встречу в Смольный. Об этом рассказал Telegram-канал "Пул78".

Заведение Кирилла Тычука из "Союза независимых рестораторов" занимает площадь 23 кв.метров. Мужчина отметил, что стоит различать "наливайки" и цивилизованные заведения.

Вы должны подготовить свои предложения, объяснить, чем вы от них отличаетесь, потому что "наливайки" - это действительно проблема в спальных районах, жители города жалуются. сказал Беглов.

Отмечается, что губернатору заведение понравилось, он выпил там сока.

Напомним, в 1 января 2021 года розничная продажа алкогольной продукции в ресторанах, барах, кафе и буфетах, которые расположены в многоквартирных жилых домах, будет разрешена, если площадь заведения составляет не менее 50 кв.метров. Александр Беглов подписал законопроект, после чего заявил о том, что с ним "поспешили".

По оценкам экспертам, новый закон может привести к закрытию 12% петербургских заведений общепита. Около 7 тыс. человек могут потерять работу.

Фото: "Пул78" / Telegram