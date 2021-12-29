Губернатор Петербурга и гендиректор "Группы ЛСР" обсудили совместное строительство соцобъектов

До 2024 года холдинг планирует построить еще две школы на 2750 мест и 6 детских садов на 1230 мест.

В пятницу, 11 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с директором "Группы ЛСР" Андреем Молчановым. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На встрече они обсуждали вопрос сотрудничества в сфере строительства социальных объектов. По словам градоначальника, компания является надежным партнером города на Неве в сфере строительства социальной инфраструктуры.

Компании, которые входят в "Группу ЛСР", построили и сдали за последнее время две школы почти на 3 тыс. мест, три детских сада почти на 500 мест и офис врача общей практики.

Отмечается, что до 2024 года холдинг планирует построить еще две школы на 2750 мест и 6 детских садов на 1230 мест.

Ранее мы сообщали, что в Мурино неофициально открылся первый отдел полиции. Официально отдел заработает в апреле этого года.

Фото: Piter.tv

