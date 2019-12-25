Во Всеволожске открыли общежитие для воспитанников Мультицентра

В здании общежития три этажа, есть все условия для самостоятельного проживания, становления и развития социальных навыков.

Стало известно, что для выпускников Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске построили современное комфортное общежитие. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Ленобласти.

Комитет Госстройнадзора выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Общежитие строила "Группа ЛСР" в рамках заключенного с Правительством Ленинградской области соглашения о сотрудничестве в социальной сфере.

В здании общежития три этажа, есть все условия для самостоятельного проживания, становления и развития социальных навыков. на каждом этаже предусмотрены гостиные-кухни и постирочные, специальное оборудование, необходимое для проживания инвалидов и ведения домашнего хозяйства. В общежитии 19 отдельных комнат, оборудованных мебелью и санузлами. Также созданы все условия для маломобильных граждан.

Ранее пятиклассник выпал с общего балкона в Ленобласти. По прибытию полиции установлено, что школьник в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в больницу Всеволожск. Там в 15:35 он скончался.

Фото: пресс-служба Ленобласти